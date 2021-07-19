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У Києві з'явились нові паркувальні зони: що відомо

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві затвердили нові паркувальні зони. Їх межі визначили на основі даних світового лідера GPS-статистики й розумної мобільності Tomtom Move O/D.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

Зона І

Ця зона охоплює центр Києва і має найвищий попит на паркування.

Вона розширилася до 224 паркомайданчиків на 4320 автомобілів. Також створено "острови" І Зони всередині ІІ Зони - в районі "Караваєвих дач" та радіоринку, а також частини території у межах Деміївської площі.

Зона ІІ

Ця зона зменшилася з 247 паркомайданчиків на 4856 машиномісць до 123 майданчиків на 2847 автомобілів. При цьому вона розширилась географічно. "Острови" ІІ Зони також створені всередині ІІІ Зони - біля ринків "Троєщина", "Лісовий" ("Юність"), авторинку, метро "Лісова" та музею "Пирогово".

Зона ІІІ

Це спальні райони з найменшим трафіком. Визначення нових зон спирається на професійний аналіз даних від програмного продукту Tomtom Move O/D - найвідомішого у світі джерела статистики автомобільних поїздок у великих містах.

Компанія "А+С Україна" використала дані для розрахунку та обґрунтування зонування попиту на паркувальні місця.

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