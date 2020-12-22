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У Києві загасили пожежу на складах

Автор: РБК-Україна

У Києві У Святошинському районі загасили пожежу на складах однієї з поштових служб. Займання сталося на вулиці Святошинській, 32.

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Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що пожежа була ліквідована о 17:30. Займання виникло в складському приміщенні, розміром 100х30 кв. м. Під час гасіння сталося часткове обвалення покрівлі.

До ліквідації пожежі було залучено 16 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки і 59 осіб особового складу підрозділів ДСНС України в місті Києві.

Відзначимо, за адресою вулиця Святошинська,32 знаходяться склади поштових служб "Делівері" та "Ін Тайм".

Нагадаємо, раніше у Києві загорілася будівля, в результаті надзвичайної події загинули двоє людей.

До цього, 13 грудня загорівся дах Київського вітамінного заводу, що розташований на вулиці Копиловській, 38.

Також днями в центрі Полтави майже дев'ять годин горіла історична будівля. Пожежею знищено три заклади, на місці виявили труп чоловіка.

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