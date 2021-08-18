У Києві посеред вулиці застрелили чоловіка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням столичну поліцію .

Повідомляється, що інцидент стався в Дніпровському районі на вулиці Новаторів. До поліції зателефонував чоловік з інформацією про те, що невідомі побили і стріляли в перехожого.

"На місці поліцейські виявили тіло чоловіка з травмами голови і тулуба, ймовірно, вогнепальними. Попередньо встановлено, що на потерпілого скоїли напад невідомі, побили і вистрілили в його бік, після чого зникли", - йдеться в повідомленні.

Поліція продовжує працювати на місці і збирати інформацію для того, щоб встановити причетних до злочину. Триває перевірка для правової кваліфікації події.