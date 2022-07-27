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У Києві повністю закрився один із найбільших ТРЦ

Фото: "Ocean Plaza" в Києві повністю зачиняється (oceanplaza.com.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Один із найбільших торговельно-розважальних центрів в Києві "Ocean Plaza" остаточно закрився. До цього, після 24 лютого, ТРЦ призупиняло роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мережі "Ашан".

Інформацію про закриття ТРЦ повідомили в прес-центрі "Ашану", відповідно, повідомивши про своє закриття, який ще донедавна функціонував, оскільки в "Ocean Plaza" працював лише нульовий поверх, де і знаходиться гіпермаркет та ще кілька магазинів.

Однак, як повідомили в прес-службі, їх попросила закритися адміністрація ТРЦ.

"Шановні клієнти "Ашан" Либідська! Відсьогодні магазин тимчасово не працюватиме. Адміністрація "Ocean Plaza" повідомила про припинення роботи торгового центру", - йдеться в повідомленні.

Примітно, що сайт і соцмережі ТРЦ "Ocean Plaza" не оновлюються з лютого, а останнє повідомлення на офіційній сторінці у Facebook було опубліковано 24 лютого.

Як пишуть ЗМІ, контрольний пакет акцій ТРЦ "Ocean Plaza" належить російському бізнесменові та близькому другові російського президента Володимира Путіна - Аркадію Ротенбергу. З чим і пов'язують можливе закриття ТРЦ.

Нагадаємо, нещодавно в Києві заарештували частину ТРЦ, власниками якої є російські урядовці.

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КиївOcean Plaza