У Києві поліція затримала під час акції 15 осіб

Фото: затримання активістів (facebook.com/pg/gandziukgate)

Масі Найєм повідомив, що 15 осіб затримали по ст. 208 КПК

Під час проведення акції "Хто замовив Катю Гандзюк" на Контрактовій площі в Києві було затримано 15 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис адвоката Масі Найєма у Facebook.

Так, активістів затримали за статтею 208 КПК.

"15 осіб затримали по ст. 208 КПК. Але прямо зараз поліція виносить постанову про звільнення всіх осіб. Дякуючи спільній роботі з Оксаною Корчинською", – написав він.

Раніше Найєм писав, що за фактом подій на одного з учасників зареєстрували кримінальне провадження.

"За фактом подій, що стались під час акції "Хто замовив Катю Гандзюк"? на одного з учасників зареєстрували кримінальне провадження (о 17:06). Правова кваліфікація кримінального правоворушення: ст. 345 ч. 2. В кваліфікації відсутня ст. 296 ч. 4. Виклад обставин: невстановлені особи у кількості 20 чоловік, діючи за попередньою змовою групою осіб (???) застосували предмет, схожий на газовий балончик, чим спричинили тілесні ушкодження працівникам поліції", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час проведення акції "Хто замовив Катю Гандзюк" на Контрактовій площі, поблизу з’їзду партії Юлії Тимошенко, правоохоронці затримали близько десяти активістів.