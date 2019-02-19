В Києві поліція відкрила провадження через крадіжку у штабі партії

За словами заявника, з офісу зник монітор і ноутбук

Полиция начала уголовное производство по факту кражи имущества из штаба политической партии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национальной полиции.

Как сообщается, в дежурную часть Деснянского управления полиции позвонил заместитель председателя избирательного штаба и сообщил, что он обнаружил открытой дверь в офисе политической партии.

Кроме того, правоохранители пообщались с заявителем, который сообщил, что в течение выходных дней в офисе на улице Братиславская никого не было. По его слова, исчез монитор и ноутбук.

Во время проведения первоочередных следственных действий полиция установила, что в помещение попали путем свободного доступа или путем подбора ключа.

Таким образом, начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что восемь кандидатов в президенты Украины обратились в Национальную полицию с просьбой об охране.