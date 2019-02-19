В Києві поліція відкрила провадження через крадіжку у штабі партії

Фото: поліція (РБК-Україна)

За словами заявника, з офісу зник монітор і ноутбук

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом крадіжки майна зі штабу політичної партії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національної поліції.

Як повідомляється, до чергової частини Деснянського управління поліції зателефонував заступник голови виборчого штабу і повідомив, що він виявив відчиненими двері в офісі політичної партії.

Окрім того, правоохоронці поспілкувалися із заявником, який повідомив, що протягом вихідних днів в офісі на вулиці Братиславська нікого не було. За його слова, зник монітор і ноутбук.

Під час проведення першочергових слідчих дій поліція встановила, що у приміщення потрапили шляхом вільного доступу або шляхом підбору ключа.

Таким чином, розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вісім кандидатів у президенти України звернулися в Національну поліцію з проханням про охорону.