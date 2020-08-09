У Києві поліція знешкодила вибуховий пристрій біля офісу партії

У Києві знешкодили вибуховий пристрій поблизу офісного приміщення на вулиці Великій Васильківській. Правоохоронці збирають матеріали для відкриття кримінального провадження.

Про це повідомляє Національна поліція.

Правоохоронці виявили предмет, схожий на саморобний вибуховий пристрій. Вибухотехніки знешкодили небезпечний предмет на місці, постраждалих немає.

Зараз поліція вирішує питання щодо правової кваліфікації інциденту. Правоохоронці встановлюють обставини та осіб, причетних до скоєння злочину.

У політичній партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) заявили, що небезпечний пристрій виявили біля їхнього київського офісу.

"Представники служби безпеки партії виявили вибуховий пристрій вранці. Терміново прибулі вибухотехніки Національної поліції України, які підірвали вибуховий пристрій на місці", - розповіли в ОПЗЖ.

Нагадаємо, сьогодні підозрілий предмет виявили поблизу Південного вокзалу у Києві; правоохоронці перекрили частину вулиці Кірпи, а на місце прибули вибухотехніки.