У Києві на Подолі чоловік відкрив стрілянину: стрілка затримали

Інцидент стався на вулиці Кирилівській. Про подію повідомили перехожі, які зателефонували на спецлінію 102. Через кілька хвилин правоохоронці прибули на місце події і затримали стрілка.

Поліцейські проаналізували відео з камер спостереження, які зафіксували стрілянину, щоб встановити деталі та мотиви події. Також правоохоронці допитали зловмисника.

Як з'ясувалося, чоловік дістав предмет, схожий на пістолет, і зробив кілька пострілів вгору.

"Ми виявили у нього предмет, схожий на стартовий пістолет, а з місця події вилучили 9 гільз. Все вилучено відправлено на проведення відповідних експертиз", - заявила дізнавач Подільського управління поліції Юлії Марценюк.

Зловмисником виявився уродженець Вінницької області, 1992 року народження. Він був затриманий в порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України.

Патрульні провели тестування правопорушника на драгері, який показав результат 1,44 проміле алкоголю. Мотиви скоєного чоловік пояснити не зміг.

Правоохоронці повідомили стрілку про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

Чоловікові загрожує штраф у розмірі 1-2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт до 6 місяців або до п'яти років обмеження волі.