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У Києві вшанували пам'ять героїв Крут

Київ, П'ятниця 29 січня 2021 19:04
У Києві вшанували пам'ять героїв Крут
Фото: мітинг біля меморіалу (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

У річницю бою під Крутами активісти "Національного корпусу" та інших політичних рухів провели традиційний мітинг біля меморіалу на місці битви.

Про це повідомляє прес-служба "Нацкорпусу".

Виступаючи перед присутніми, лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький заявив, що значення самопожертви студентів-добровольців, що складали більшість в українських підрозділах в тому бою, виходить за чисто військові та політичні рамки.

"Ми повинні пам'ятати - поки є ті, хто готові проміняти молодість на вічність, Україна буде жити", - сказав Білецький.

У Києві вшанували пам'ять героїв Крут

У Києві вшанували пам'ять героїв Крут

За його словами, слід розуміти, що бій під Крутами зберіг честь Української держави в умовах зради його лідерів.

"В той час, як у Києві намагалися вести переговори з більшовиками, знайшлися кілька сотень, які розуміли, що навіть у безвихідній ситуації треба боротися", - зазначив Білецький.

Нагадаємо, Бій під Крутами - бій між підрозділами української армії, що обороняли станцію, та російськими військами, що відбувся 29 січня 1918 року.

В ході битви українським добровольцям вдалося зупинити й на кілька днів затримати багаторазово переважаючі сили противника.

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Новини України Суспільство меморандумАндрей БилецкийДень памяти героев КрутНацкорпус

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