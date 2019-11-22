У Києві перекинувся та загорівся автомобіль

У Києві на вулиці Старонаводницькій в результаті дорожньо-транспортної пригоди загорівся автомобіль. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Київавтодор" в Facebook.

Як повідомляється, о 08:36 водій Porshe не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на тротуар, де збив дорожнє та направляюче пішохідне огородження. Після цього автомобіль перекинувся та загорівся. В результаті події ніхто не постраждав.

"Лише за щасливим збігом обставин в цій дорожньо-транспортній пригоді ніхто не постраждав: ні четверо молодих людей в автомобілі, ні пішоходи, ні працівники ШЕУ", - додали в "Київавтодор".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харківській області вчора, 21 листопада, в результаті ДТП загинули 2 пішохода. Водій автомобіля Toyota не впорався з керуванням та наїхав на людину. Того ж дня на автошляху Київ-Харків-Довжанський водій автомобіля Opel Vivaro скоїв наїзд на 50-річну жінку.

Також РБК-Україна писало, що Хмельницькій області сталася ДТП, унаслідок якої загинули двоє людей. Водій збив двох велосипедистів, які їхали у попутному напрямку.