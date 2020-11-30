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У Києві перекрили центральну вулицю через акцію протесту

Автор: Игорь Литвиненко

У Києві сьогодні, 30 листопада, проходить акція протесту. У зв'язку з цим тимчасово обмежено рух по вулиці Хрещатик.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Проїзд транспорту перекрито на ділянці між вулицями Прорізна і Богдана Хмельницького.

Акцію під стінами КМДА проводять вкладники банку "Аркада". Мітингувальники вимагають будівництва житлових комплексів "Еврика", "Патріотика", "Патріотика на озерах".

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Як відзначають демонстранти, перекриття вулиці Хрещатик планується до 18:00.

Нагадаємо, місяць тому вкладники "Аркади" також проводили масштабну акцію протесту в Києві з-за чого було перекрито рух транспорту на Хрещатику.

Також РБК-Україна писало, що минулого тижня в Києві проходила масштабна акція протесту під будівлею посольства США. Силовики оточили будівлю посольства і перекрили дороги.

Крім цього повідомлялося, що із-за посилення карантину в Україні люди проводили масові протести. У Рівненській області в селі Біла Криниця протестувальники перекрили трасу Київ-Чоп.

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