У Києві перекрили рух на одній з вулиць через падіння дерева: як об'їхати

Фото: дерево впало на вулиці (Патрульна поліція)

У Києві впало дерево на вулиці Петропавлівській прямо посередині дороги. Наразі там перекритий рух транспорту.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

На цій вулиці проводять аварійні роботи.

Поліція пропонує обїзд вулицею Верболозною та Верболозним провулком.

Зазначимо, від самого ранку в Києві утворились значні затори на проспекті Перемоги, Голосіївському проспекті, Набережному шосе, проспекті Степана Бандери, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Січових Стрільців.

Разом з тим, у місті продовжує погіршуватись погода, утворилась ожеледь на дорогах.

РБК-Україна писало, що сьогодні зранку на заході та півночі країни температура повітря впала до -4-12. У Чернівецькій, Черкаській, Полтавській, південних районах Вінницької, Київської та Сумської областей випало до 20 см снігу.

Зазначимо, погода в Україні знову принесе сильні морози - температура подекуди опуститься до -20 градусів і навіть нижче. Синоптики кажуть, що похолодання слід чекати вже в першій декаді лютого, а ось останні січневі дні будуть дуже сніжними.