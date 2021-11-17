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У Києві скасують курсування міських електричок: список рейсів

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Київ, Середа 17 листопада 2021 16:54
У Києві скасують курсування міських електричок: список рейсів
Автор: Іванна Шовкун

У Києві скасують курсування низки міських електропоїздів. Це пов'язано із проведенням ремонтних робіт на коліях станції "Почайна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київпастрансу" у Telegram.

Так, зміни у графіку електричок очікуються 18-19 та 22-23 листопада.

18 листопада буде скасовано такі рейси:

  • №7507 Троєщина - Почайна
  • №7321/7322 Дарниця - Дарниця
  • №7323 Дарниця - Борщагівка
  • №7329 Дарниця - Борщагівка
  • №7502 Почайна - Дарниця
  • №7410 Борщагівка - Дарниця
  • №7414 Борщагівка - Дарниця
  • №7416 Борщагівка - Дарниця
  • №7418 Борщагівка - Дарниця
  • №7419 /7420 Дарниця - Дарниця
  • №7421/7422 Дарниця - Дарниця

Змінений маршрут:

  • №7409 Дарниця - Київ-Волинський
  • №7330 Київ-Волинський - Дарниця
  • №7328 Київ-Волинський - Дарниця

19, 22 та 23 листопада скасовуються рейси:

  • №7410 Борщагівка - Дарниця
  • №7414 Борщагівка - Дарниця
  • №7416 Борщагівка - Дарниця
  • №7418 Борщагівка - Дарниця
  • №7419 /7420 Дарниця - Дарниця
  • №7421/7422 Дарниця - Дарниця
  • №7502 Почайна - Дарниця
  • №7413 Дарниця - Київ-Волинський
  • №7507 Троєщина - Почайна

Змінений маршрут:

  • №7328- Київ-Волинський - Дарниця
  • №7409-Дарниця - Київ-Волинський

Нагадаємо, на ділянці Полтава - Харків через НП зміщено графік низки пасажирських рейсів в обох напрямках.

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