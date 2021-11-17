У Києві скасують курсування міських електричок: список рейсів
У Києві скасують курсування низки міських електропоїздів. Це пов'язано із проведенням ремонтних робіт на коліях станції "Почайна".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київпастрансу" у Telegram.
Так, зміни у графіку електричок очікуються 18-19 та 22-23 листопада.
18 листопада буде скасовано такі рейси:
- №7507 Троєщина - Почайна
- №7321/7322 Дарниця - Дарниця
- №7323 Дарниця - Борщагівка
- №7329 Дарниця - Борщагівка
- №7502 Почайна - Дарниця
- №7410 Борщагівка - Дарниця
- №7414 Борщагівка - Дарниця
- №7416 Борщагівка - Дарниця
- №7418 Борщагівка - Дарниця
- №7419 /7420 Дарниця - Дарниця
- №7421/7422 Дарниця - Дарниця
Змінений маршрут:
- №7409 Дарниця - Київ-Волинський
- №7330 Київ-Волинський - Дарниця
- №7328 Київ-Волинський - Дарниця
19, 22 та 23 листопада скасовуються рейси:
- №7410 Борщагівка - Дарниця
- №7414 Борщагівка - Дарниця
- №7416 Борщагівка - Дарниця
- №7418 Борщагівка - Дарниця
- №7419 /7420 Дарниця - Дарниця
- №7421/7422 Дарниця - Дарниця
- №7502 Почайна - Дарниця
- №7413 Дарниця - Київ-Волинський
- №7507 Троєщина - Почайна
Змінений маршрут:
- №7328- Київ-Волинський - Дарниця
- №7409-Дарниця - Київ-Волинський
Нагадаємо, на ділянці Полтава - Харків через НП зміщено графік низки пасажирських рейсів в обох напрямках.