В Києві запрацював перший в Україні дитячий садок онлайн

Освітній Хаб міста Києва

В столиці розпочав роботу перший в Україні онлайн садочок, розрахований на діточок віком 4-6 років. Цей проєкт запроваджено в рамках Віртуальної платформи емоційної підтримки Моніторингового центру КМДА з протидії COVID-19.

"Саме для наймолодших киян запрацював Дитячий садок онлайн на платформі Освітнього Хабу міста Києва, водночас ми відкриті для всіх маленьких українців і закликаємо батьків долучитись до нашої ініціативи. Місто допомагає батькам під час карантину використовуючи всі свої можливості й ми готові підставити своє плече всім українським регіонам, які в умовах карантину опинились сам на сам з подібними проблемами", - повідомив директор КНП "Освітня агенція міста Києва" Бадрі Лолашвілі.

Відтепер, під час карантину, щодня, з понеділка по п’ятницю, окрім святкових днів, діти мають можливість "відвідувати" цікаві та корисні заняття, які проводять фахівці. Для зручності, розклад занять буде незмінний на всі дні:

10.00 – Казка-йога;

11.00 – Англійська для дітей;

12.00 – Розвиваючі заняття.

Всі заняття також вільно доступні у запису на постійній основі.

"Даний проєкт вже викликав великий інтерес, як серед батьків, так і серед українських селебріті, - підкреслила директорка Освітнього Хабу міста Києва Марія Богуслав, - наразі, в рамках Дитячого садочку онлайн, ми запросили відомих українців провести додаткові заняття і сподіваємось, що вони не залишаться осторонь. Ми запрошуємо публічних осіб провести власне заняття онлайн для дітей. Це може бути й майстер-клас, і читання казки, і будь-яка інша активність - головне, щоб це було щиро та від душі".

Більше інформації про Дитячий садок онлайн можна дізнатись на Віртуальній платформі емоційної підтримки Моніторингового центру КМДА з протидії COVID-19.

Посилання на прес-конференцію, щодо результатів роботи платформи, а також, щодо старту роботи послуги "дитячий садок онлайн": https://youtu.be/lhmL7m-4v4k