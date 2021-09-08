У Києві відкрився перший міжнародний дитячий садок, який входить до всесвітньої мережі IPC

IPC - це освітній стандарт, який відповідає навчальному плану Early Childhood Education (ECE), прийнятому в США, та Early years foundation stage (EYFS), запровадженому у Великій Британії та Сингапурі. Це означає, що випускники Crayon International Preschool будуть готові вступити до будь-якої міжнародної школи, як в Україні, так і за кордоном.

Випускник навчального закладу зможе спілкуватися однаково добре двома мовами - англійською та українською. Він мислитиме нестандартно і креативно, оскільки білінгвальна система навчання у ранньому віці всебічно стимулює розвиток мозку.

Навчальний процес насичений такими "лівопівкульними" заняттями як лего конструювання, абакус, ментальна математика. Розвитку творчих здібностей сприяє вокал, музика, малювання тощо.

У цьому дитині допомагають сертифіковані за IPC англомовні викладачі з педагогічним досвідом, які досі працювали в британській освітній системі. У своїй практиці вони застосовують дієві, міжнародно визнані методики виявлення талантів, здібностей та схильностей дитини, а також розвитку soft skills. Так, Visalakshi Beeram, колишня директорка британської школи, яка працювала за програмою Cambridge Primary, займається з дітьми ментальною математикою і абакусом. Інший вчитель, Paul Fenton Eastwood, викладає English as a Second Language for kids.

Водночас ретельно продуманий режим, раціональний розподіл навантаження на всі дванадцять годин (заклад працює з 8:00 до 20:00) перебування дитини в закладі. Чергування видів діяльності, коли навчання поєднується з грою, прогулянками, відпочинком, рухом тощо, дозволять уникнути перевтоми та напруги. Малюк зможе оволодіти своїм тілом завдяки заняттям хореографією, спортивним змаганням, вправам на дрібну моторику. З дитиною займатиметься персональний тьютор, психолог, логопед та інші фахівці, налаштовані на профілактику та раннє виявлення проблем - від мовних ускладнень до корекції постави.

Як результат, учні опанують не лише знання про зовнішній світ, але й будуть здатні розуміти свої потреби, матимуть сталу мотивацію до навчання, зможуть ефективно взаємодіяти з дітьми та дорослим з різних культур.

Після закінчення Crayon International Preschool малюк буде готовий продовжувати навчання за найпотужнішими міжнародними програмами IB diploma або Cambridge international.

Садок працює в новій будівлі на Деміївці – районі, близькому як до основних магістралей Києва, так і до найбільшого в столиці Голосіївського парку. Це закрита територія з охороною та відеонаглядом. Будівлю зведено з натуральних і безпечних матеріалів відповідно до міжнародних вимог до дитячих закладів та з увагою до дрібниць. Всередині - безпечний і зручний простір з екологічними матеріалами, природними фактурами, сучасним обладнанням та інтерактивними іграшками. Це все додатково сприяє всебічному розвитку.

Система харчування побудована за авторськими рецептами команди шеф-кухарів. Ними розроблено безлактозне та безглютенове меню із концептуальними стравами високого рівня, що відповідають індивідуальним смаковим потребам малюків. Кухня і персонал мають сертифікат НАССР, який гарантує харчову безпеку дітей.

Відповіді на усі питання та запис на безкоштовну екскурсію в Crayon International Preschool можна знайти на зручному та інформативному сайті.

Чому обирають Crayon International Preschool:

міжнародна система освіти, яка інтегрується з навчальними стандартами всіх розвинених країн;

всебічний розвиток дитини, поєднаний з персоналізованим підходом до її здібностей і потреб;

штатні англомовні педагоги з досвідом роботи у британській системі та міжнародними сертифікатами;

безпечний простір з увагою до деталей, що відповідає високим вимогам до дитячих закладів;

оптимальне рішення для родин, які планують релокацію до будь-якої країни. Та для батьків, які орієнтовані на міжнародну освіту в Україні, прагнуть створити для малюка англомовне та мультикультурне середовище.

Дитина 3-6 років має потужний інтерес до вивчення світу в його найрізноманітніших виявах. Завдання школи - правильно скерувати її до джерел знань і надати відповідні ресурси. У приватному дитячому садку Crayon International Preschool знають, як прищепити малюку мотивацію та навчальні навички, що залишаться з ним на все життя.