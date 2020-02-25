У Києві відкрили три справи за напади на поліцейських

Поліція Києва відкрила кримінальні провадження за вчинення протиправних дій відносно правоохоронців при виконанні службових обов’язків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Як зазначається, сьогодні вночі на території парку на вулиці Петрицького компанія молоді розпиває алкогольні напої та слухає гучну музику. По прибуттю поліцейські зробили зауваження та закликали припинити порушувати громадський порядок, на що один із молодиків почав нецензурно лаятися і штовхати патрульного.

"Аби вгамувати дебошира, працівники поліції застосували спецзасіб сльозоточивої дії, однак правопорушник поводився агресивно та кілька разів вдарив поліцейського. Правоохоронці застосували до правопорушника заходи фізичного впливу та затримали його. Ним виявився раніше не судимий 24-річний місцевий мешканець", - додали у поліції.

Інші два випадки, як вказано, сталися в Оболонському та Шевченківському районах на вулицях Маршала Рокосовського та Бакінській. Під час відпрацювання викликів співробітники поліції намагались вгамувати чоловіків, які "кинулися на правоохоронців із кулаками". Поліцейські припинили протиправні дії правопорушників та затримали їх.

За цими фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Фігурантам оголошено про підозру. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у справі про заворушення в Нових Санжарах Полтавської області поліція готує підозри 23 учасникам сутичок.