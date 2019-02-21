У Києві відкрили справу за свастику в ТРЦ

СБУ обіцяє "жорстко реагувати" на подібні інциденти

Киевские правоохранители открыли дело по факту размещения нацистской символики в торгово-развлекательном центре "Городок". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Службы безопасности Украины.

Сообщается, что по инициативе СБУ совместно с Киевской местной прокуратурой зарегистрировано и начато расследование уголовного производства по факту размещения нацистской символики в ТРЦ.

"Служба безопасности Украины и в дальнейшем будет жестко реагировать на подобные проявления и сделает все необходимое, чтобы организаторы и исполнители этой провокации понесли наказание", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 февраля в ТРЦ "Городок" на LED-лестнице появилось изображение свастики на красном фоне. Руководство торгового центра извинилось за инцидент и сообщило, что их систему взломали хакеры.

Отметим, ранее Styler писал, что в Николаеве пожилая женщина разрисовала свастикой памятник пограничникам. С помощью записей с камер уличного наблюдения установили, что жительница города пришла к памятнику, взобралась на постамент и разрисовала его.