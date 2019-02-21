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У Києві відкрили справу за свастику в ТРЦ

Новини » Суспільство    21.02.2019 - 11:43
У Києві відкрили справу за свастику в ТРЦ
Фото: свастика в ТРЦ (скріншот з YouTube)

СБУ обіцяє "жорстко реагувати" на подібні інциденти

Київські правоохоронці відкрили справу за фактом розміщення нацистської символіки у торгово-розважальному центрі "Городок". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Служби безпеки України.

Повідомляється, що за ініціативою СБУ спільно з Київською місцевою прокуратурою зареєстровано і розпочато розслідування кримінального провадження за фактом розміщення нацистської символіки в ТРЦ.

"Служба безпеки України і надалі буде жорстко реагувати на подібні прояви і зробить все необхідне, щоб організатори і виконавці цієї провокації понесли покарання", - йдеться в повідомленні.

У Києві відкрили справу за свастику в ТРЦ

 

Нагадаємо, 16 лютого в ТРЦ "Городок" на LED-сходах з'явилося зображення свастики на червоному тлі. Керівництво торгового центру вибачилося за інцидент і повідомило, що їх систему зламали хакери.

Зазначимо, раніше Styler писав, що в Миколаєві літня жінка розмалювали свастикою пам'ятник прикордонникам. З допомогою записів з камер вуличного спостереження встановили, що мешканка міста прийшла до пам'ятника, вилізла на постамент і розмалювала його.

 

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