ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві відключили воду на 9 вулицях

Новини » Суспільство    04.03.2019 - 17:04
У Києві відключили воду на 9 вулицях
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вода відсутня через пошкодження на мережі холодного водопостачання

У Києві, станом на 16:30, відключили холодну воду жителям дев'яти вулиць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київводоканал" у Facebook

Як зазначається, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською.Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

  • вул. Академіка Ромоданова, 6/29;
  • вул. Казимира Малевича, 30, 31, 47/49;
  • вул. Сім'ї Хохлових, 5, 6, 6А, 6Б, 8;
  • пр-т. Леся Курбаса, 9, 9А, 9Е, 9Ж;
  • б-р. Кольцова, 22, 22А;
  • вул. Глибочицька, 13, 13, 16, 17, 17Д, 18, 24, 26, 27, 28, 29-31, 40, 44, 46-52, 56, 72;
  • вул. Петрівська, 10, 12, 30,34,29,15,23-Б,23-А;
  • пров. Косогірний, 4, 8, 8А, 10, 3, 7, 17, 27-29;
  • вул. Радистів, 15-75.

Повідомляється, що орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба. 

У Києві відключили воду на 9 вулицях

Раніше у київському водоканалі повідомили, що вчасно передані показання лічильників є гарантією сплати тільки за спожиті послуги. У Київводоканалі нагадали, що з 1 і по 10 число дані лічильників не приймаються, триває оновлення баз і формування нових платіжок. Передача показників можлива з одинадцятого числа і до кінця місяця.

РБК-Україна писало, що "Київводоканал" розпочав роботи по відмові від знезараження питної води хлором, замінюючи його на діоксид хлору.

У Києві завтра очікуються сильні пориви вітру Кліматологи підбили підсумки календарної зими в Києві
Новини України КиївКиїввода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся