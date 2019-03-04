У Києві відключили воду на 9 вулицях

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вода відсутня через пошкодження на мережі холодного водопостачання

У Києві, станом на 16:30, відключили холодну воду жителям дев'яти вулиць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київводоканал" у Facebook.

Як зазначається, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською.Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Академіка Ромоданова, 6/29;

вул. Казимира Малевича, 30, 31, 47/49;

вул. Сім'ї Хохлових, 5, 6, 6А, 6Б, 8;

пр-т. Леся Курбаса, 9, 9А, 9Е, 9Ж;

б-р. Кольцова, 22, 22А;

вул. Глибочицька, 13, 13, 16, 17, 17Д, 18, 24, 26, 27, 28, 29-31, 40, 44, 46-52, 56, 72;

вул. Петрівська, 10, 12, 30,34,29,15,23-Б,23-А;

пров. Косогірний, 4, 8, 8А, 10, 3, 7, 17, 27-29;

вул. Радистів, 15-75.

Повідомляється, що орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба.

Раніше у київському водоканалі повідомили, що вчасно передані показання лічильників є гарантією сплати тільки за спожиті послуги. У Київводоканалі нагадали, що з 1 і по 10 число дані лічильників не приймаються, триває оновлення баз і формування нових платіжок. Передача показників можлива з одинадцятого числа і до кінця місяця.

РБК-Україна писало, що "Київводоканал" розпочав роботи по відмові від знезараження питної води хлором, замінюючи його на діоксид хлору.