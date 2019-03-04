У Києві відключили воду на 9 вулицях

Вода відсутня через пошкодження на мережі холодного водопостачання
У Києві, станом на 16:30, відключили холодну воду жителям дев'яти вулиць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київводоканал" у Facebook.
Як зазначається, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською.Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
Повідомляється, що орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба.
Раніше у київському водоканалі повідомили, що вчасно передані показання лічильників є гарантією сплати тільки за спожиті послуги. У Київводоканалі нагадали, що з 1 і по 10 число дані лічильників не приймаються, триває оновлення баз і формування нових платіжок. Передача показників можлива з одинадцятого числа і до кінця місяця.
РБК-Україна писало, що "Київводоканал" розпочав роботи по відмові від знезараження питної води хлором, замінюючи його на діоксид хлору.