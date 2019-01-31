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У Києві з "відкатом" 680 тис. гривень затримали керівника комунального підприємства

Новини » Надзвичайні події    31.01.2019 - 18:44
У Києві з "відкатом" 680 тис. гривень затримали керівника комунального підприємства
Фото: затримання зловмисника (npu.gov.ua)

Під час затримання зловмисник намагався втекти, правоохоронці були змушені застосовувати зброю

У Києві поліція затримала керівника комунального підприємства Стрийської міської ради під час отримання "відката" у 680 тис. гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції

Як зазначається, під час проведення заходів з протидії злочинам у бюджетній сфері оперативники управління захисту економіки у Львівській області виявили факти корупційної діяльності з боку посадових осіб комунального підприємства Стрийської міської ради.

За фактом протиправної діяльності слідчі слідчого управління ГУНП у Львівській області відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.364 КК України.

У межах кримінального провадження було встановлено, що керівник комунального підприємства разом з суб’єктом господарювання організували злочинну схему по розкраданню бюджетних коштів. З метою отримання коштів з бюджету під час проведення закупівель комунальної техніки її вартість була завищена.

Щоб одержати кошти за техніку в повному обсязі, керівник товариств повинен був надати комунальнику 680 тисяч гривень "відкату".

Сьогодні, 31 січня, у Києві працівники поліції затримали керівника комунального підприємства Стрийської міської ради у Львівській області. Останній одержав від керівника товариства 680 тисяч гривень "відкату".

Під час затримання керівник КП намагався втекти, правоохоронці були змушені застосовувати зброю.

Фото: затримання зловмисника (npu.gov.ua)

Наразі керівника комунального підприємства та директора товариства затримано у порядку  ст.208 КПК України. 

РБК-Україна писало, у Львові викрили на хабарі одного з керівників Держгеокадастру. Його було затримано під час одержання ним першого "траншу". В автомобілі правопорушника правоохоронці вилучили 32,5 тис. доларів.

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