У Києві небезпечними відходами з лікарень забруднювали природу

Офіс генерального прокурора викрив комерційну структуру на махінаціях з утилізацією небезпечних відходів з лікарень Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, компанія, яка спеціалізується на утилізації небезпечних відходів, у тому числі медичних і біологічних, замість утилізації медичних відходів у спеціально відведених для цього місцях, вивозила їх на стихійні звалища і звичайні полігони твердих побутових відходів у Київській області.

Серед медичних відходів - шприци, медичні маски, халати та інші відходи медустанов столиці, серед яких можуть бути і опорні лікарні приймають хворих коронавірусом.

Зокрема, викрито водій вантажівки, який був притягнутий посадовими особами підприємства, під час викиду медичних відходів на одному з таких полігонів Київської області.

Проведені обшуки в офісних приміщеннях та за місцем проживання фігурантів, в ході яких вилучено документи, засоби зв'язку, комп'ютерна техніка та інші речові докази.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь, а також привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 325 і ст. 191 КК України).

Нагадаємо, за останніми даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні зафіксовано 10 406 випадків захворювання коронавірусом. При цьому за добу зафіксували зростання нових випадків коронавіруса - 540, днем раніше було 456 нових захворювань.

Крім того, у Києві 10% від загальної кількості хворих коронавірусом є медпрацівниками. Всього в столиці захворіло 148 медика. Загальна кількість інфікованих - 1401 осіб.