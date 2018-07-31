У Києві обмежать рух транспорту на вул. Малокитаївській

Рух обмежать у зв’язку із виконанням ремонтних робіт

У Києві з 07:00 1 серпня до 12:00 4 серпня частково обмежать рух транспорту на вул. Малокитаївській на ділянці від вул. Стратегічне шосе до просп. Науки. Про це повідомили у комунальній корпорації "Київавтодор".

Рух обмежать у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття. Водіїв просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт, а також не залишати свої транспортні засоби на проїжджій частині та тротуарах вказаної вулиці, щоб не заважати дорожнім роботам.

Скріншот (facebook.com/kievavtodor)

Нагадаємо, у Києві до 30 серпня 2018 року частково обмежено рух по мосту Патона у першій смузі руху в напрямку з лівого на правий берег Дніпра. У компанії пояснили, що таке рішення пов'язане з ремонтом монолітної залізобетонної плити прогонової будови моста.

"Через значну кількість робіт, що виконуватимуться під прогоновою будовою мосту, та у зв’язку із неможливістю масштабного обмеження руху мостом завершення робіт заплановано 30 серпня 2018 року", - уточнили в "Київавтодорі" і попросили водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт.