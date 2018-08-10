У Києві обмежать рух транспорту по просп. Соборності

Рух обмежать у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття

У Києві з 09:00 11 серпня частково обмежать рух транспорту по просп. Соборності. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації "Київавтодор".

Рух обмежать у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття у місцях виконання робіт. Водіїв просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Скріншот (facebook.com/kievavtodor)

Нагадаємо, у Києві до 30 серпня 2018 року частково обмежено рух по мосту Патона у першій смузі руху в напрямку з лівого на правий берег Дніпра. У компанії пояснили, що таке рішення пов'язане з ремонтом монолітної залізобетонної плити прогонової будови моста.

Крім цього рух частково обмежено на виїзді з бульвару Вацлава Гавела на просп. Космонавта Комарова в напрямку Кільцевої дороги з 06:00 01 серпня до 00:00 15 серпня 2018 року.

Також тимчасово обмежать рух транспортних засобів із зайняттям проїзної частини та тротуару на Великій Окружній дорозі та проспекті Академіка Глушкова у зв’язку з виконанням робіт з 1 серпня 2018 року до 5 липня 2019 року.