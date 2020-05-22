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У Києві обмежать рух транспорту на кількох вулицях

Новини » Суспільство     22.05.2020 - 14:37
У Києві обмежать рух транспорту на кількох вулицях
Фото: затори на вулиці (РБК-Україна)

Таке рішення було прийнято через ремонтні роботи

У Києві на вул. Олеся Гончара та на Кловському узвозі обмежать рух транспорту. Таке рішення було прийнято через ремонтні роботи.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, із 08:00 до 20:00 23 травня на вул. Олеся Гончара частково обмежать рух транспорту, а 23 і 24 травня, із 08:00 до 20:00 - на Кловському узвозі.

На вулиці Олеся Гончара триває середній ремонт. Покриття оновлюватимуть на ділянці між площею Перемоги і вулицею Гоголівською. 23 травня за сприятливої погоди ділянку асфальтуватимуть. А на Кловському узвозі розпочинають середній ремонт покриття. Працюватимуть на ділянці між вулицями Інститутською і Мечникова.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд скасував пішохідну зону на Контрактовій площі. Суд визнав, що прийняття такого рішення КМДА суперечить інтересам територіальної громади міста.

У прес-службі суду заявили, що органи місцевого самоврядування мають право лише тимчасово обмежувати рух транспортних засобів на вулицях при проведенні ремонтних та інших робіт або проведенні народних гулянь та інших масових заходах.

РБК-Україна писало, що у Києві обмежили в'їзд вантажного транспорту з 18 травня.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Київтранспорт
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