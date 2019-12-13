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У Києві обмежать рух в районі Севастопольської площі

Новини » Суспільство     13.12.2019 - 17:57
У Києві обмежать рух в районі Севастопольської площі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух обмежать у тунелі під Севастопольською площею

У Києві завтра, 14 грудня, обмежать рух в тунелі під Севастопольською площею. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку комунальної корпорації "Київавтодор" у Facebook.

Так, у суботу рух тунелем під Севастопольською площею буде обмежено з 8-ї ранку до 12:00 в напрямку проспекту Перемоги та з 13:00 до 16-ї години у напрямку Деміївської площі у зв'язку з проведенням поточних ремонтних робіт.

"У тунелі під Севастопольською площею (проїзд з просп. Лобановського до бульв. Чоколівського) проведуть поточні ремонтні роботи. Під час робіт рух частково обмежено. Роботи виконуватимемо на вихідні, щоб менше впливати на трафік", - додали у відомстві.

Обмеження руху

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві до 27 грудня обмежили рух автомобільного транспорту на вулиці Богдана Хмельницького. Рух частково обмежено у зв'язку з проведенням ремонтних робіт у кварталі між вулицею Пирогова і вулицею Коцюбинського.

Як писало РБК-Україна, у період з 13 до 15 грудня на естакаді Південного мосту у Києві обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти із 21:00 13 грудня до 20:00 15 грудня - у напрямку станції метро "Видубичі", із 21:00 14 грудня до 07:00 15 грудня - у напрямку проспекту Бажана.

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