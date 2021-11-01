У Києві пояснили дистанційку в школах: хочуть уникнути локдауну з зупинкою транспорту

Дистанційне навчання у школах Києва стало вимушеним кроком, ухваленим з огляду на рекомендації лікарів. Таким чином столична влада хоче уникнути запровадження ще жорсткішого локдауну з зупинкою громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Валентина Мондриївського , заступника мера Києва.

Як пояснив представник КМДА, працівники освіти у Києві вакциновані на понад 90%, а от серед решти містян рівень вакцинації удвічі менший, а тому є ризик захворіти й потрапити до лікарні в тяжкому стані. Тому влада міста відправила школи на дистанційне навчання, щоб зупинити зростання захворюваності.

"За один-два тижні таких обмежень ми, можливо, зможемо подолати стрімке розповсюдження хвороби та уникнути більш серйозного локдауну із зупинкою громадського транспорту", - наголосив він.

Водночас у КМДА заявили, що учні столичних шкіл повернуться за парти виключно за умови, що це не спричинить нову хвилю захворюваності.