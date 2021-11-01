ru ua
Пн, 01 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У Києві пояснили дистанційку в школах: хочуть уникнути локдауну з зупинкою транспорту

Новость на русском →
Київ, Понеділок 01 листопада 2021 18:52
У Києві пояснили дистанційку в школах: хочуть уникнути локдауну з зупинкою транспорту Фото: КМДА пояснила, навіщо школи відправили на дистанційне навчання (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Дистанційне навчання у школах Києва стало вимушеним кроком, ухваленим з огляду на рекомендації лікарів. Таким чином столична влада хоче уникнути запровадження ще жорсткішого локдауну з зупинкою громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Валентина Мондриївського, заступника мера Києва.

Як пояснив представник КМДА, працівники освіти у Києві вакциновані на понад 90%, а от серед решти містян рівень вакцинації удвічі менший, а тому є ризик захворіти й потрапити до лікарні в тяжкому стані. Тому влада міста відправила школи на дистанційне навчання, щоб зупинити зростання захворюваності.

"За один-два тижні таких обмежень ми, можливо, зможемо подолати стрімке розповсюдження хвороби та уникнути більш серйозного локдауну із зупинкою громадського транспорту", - наголосив він.

Водночас у КМДА заявили, що учні столичних шкіл повернуться за парти виключно за умови, що це не спричинить нову хвилю захворюваності.

Нагадаємо, Київ запровадив з 1 листопада дистанційне навчання з 1 по 11 клас. Голова столичної Держспоживслужби Олег Рубан розповів, коли учні повернуться до школи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ школа КМДА Локдаун
NEWS
Зеленський зустрівся з Меркель: говорили про врегулювання конфлікту на Донбасі
Зеленський зустрівся з Меркель: говорили про врегулювання конфлікту на Донбасі
DAILY
Під знаком Кернеса. Як Харків обирав собі нового мера і чого чекати далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Під знаком Кернеса. Як Харків обирав собі нового мера і чого чекати далі