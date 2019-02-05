ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві утворилися серйозні затори

Новини » Суспільство    05.02.2019 - 09:27
У Києві утворилися серйозні затори
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Затори спостерігаються на головних магістралях столиці

Cтаном на 09:15 5 лютого на головних магістралях Києва утворилися серйозні затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

За даними сервісу, в пробках стоїть транспорт на проспекті Перемоги між станціями метро "Житомирська" і "Берестейська", а також в районі площі Перемоги. Транспорт практично зупинився на Окружній дорозі в районі станції метро "Академмістечко", в центральній частині, на Подолі та на мостах в напрямку з лівобережної частини.

У Києві утворилися серйозні затори

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві сьогодні обмежать рух на двох мостах. На Південному мостовому переході рух обмежать з 11:00 до 17:00 в напрямку Столичного шосе. На Північному мосту через Дніпро ремонт буде проходити з 16:00 до 20:00 в напрямку житлового масиву Оболонь, а також з 21:00 до 01:00 в напрямку житлового масиву Троєщина.

Раніше РБК-Україна писало, що в Києві навесні 2019 року Шулявський шляхопровід повністю перекриють і почнуть демонтаж конструкцій.

 

У Києві створять підрозділ інспекторів з паркування
Новини України Київпробкидвижение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся