У Києві утворилися серйозні затори

Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Затори спостерігаються на головних магістралях столиці

Cтаном на 09:15 5 лютого на головних магістралях Києва утворилися серйозні затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

За даними сервісу, в пробках стоїть транспорт на проспекті Перемоги між станціями метро "Житомирська" і "Берестейська", а також в районі площі Перемоги. Транспорт практично зупинився на Окружній дорозі в районі станції метро "Академмістечко", в центральній частині, на Подолі та на мостах в напрямку з лівобережної частини.

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві сьогодні обмежать рух на двох мостах. На Південному мостовому переході рух обмежать з 11:00 до 17:00 в напрямку Столичного шосе. На Північному мосту через Дніпро ремонт буде проходити з 16:00 до 20:00 в напрямку житлового масиву Оболонь, а також з 21:00 до 01:00 в напрямку житлового масиву Троєщина.

Раніше РБК-Україна писало, що в Києві навесні 2019 року Шулявський шляхопровід повністю перекриють і почнуть демонтаж конструкцій.