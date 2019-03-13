У Києві утворились пробки

Рух ускладнено на Північному мосту та мосту Метро
У Києві ввечері у середу, 13 березня, утворилися багаточисленні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.
На правому березі пробки зафіксовані на проспекті Перемоги, проспекті Леся Курбаса, Голосіївському проспекті, вулиці Саперно-Слобідській, бульварі Лесі Українки, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Хрещатик, вулиці Великій Житомирській.
Крім цього, пробки зафіксовані в районі станцій метро "Університет", "Золоті ворота" "Театральна", "Палац спорту", "Нивки", "Дружби Народів", "Видубичі", "Голосіївська", "Шулявська".
На лівому березі пробки зафіксовані на проспекті Миколи Бажана, проспекті Соборності та на Дніпровській набережній. Рух ускладнено на Північному мосту та мосту Метро.
РБК-Україна писало про погода в Україні. Як повідомляється завтра, 14 березня, у західних, Житомирській та Київській областях місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, на решті території без опадів.