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У Києві утворились пробки

Новини » Суспільство    13.03.2019 - 18:36
У Києві утворились пробки
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Рух ускладнено на Північному мосту та мосту Метро

У Києві ввечері у середу, 13 березня, утворилися багаточисленні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі пробки зафіксовані на проспекті Перемоги, проспекті Леся Курбаса, Голосіївському проспекті, вулиці Саперно-Слобідській, бульварі Лесі Українки, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Хрещатик, вулиці Великій Житомирській.

Крім цього, пробки зафіксовані в районі станцій метро "Університет", "Золоті ворота" "Театральна", "Палац спорту", "Нивки", "Дружби Народів", "Видубичі", "Голосіївська", "Шулявська".

 
Фото: пробки у Києві (скріншот) 

На лівому березі пробки зафіксовані на проспекті Миколи Бажана, проспекті Соборності та на Дніпровській набережній. Рух ускладнено на Північному мосту та мосту Метро.

РБК-Україна писало про погода в Україні. Як повідомляється завтра, 14 березня, у західних, Житомирській та Київській областях місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, на решті території без опадів.

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