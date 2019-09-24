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У Києві утворились численні пробки

Новини » Суспільство    24.09.2019 - 08:21
У Києві утворились численні пробки
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Пробки утворились на правому березі

У вівторок, 24 вересня, на правому березі Києва утворились численні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Пробки на правому березі столиці

Ускладнений рух транспорту на Голосіївському проспекті, біля станцій метро "Іподром", "Виставковий центр", на вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Київська та Великій Окружній дорозі. Пробки утворились на проспекті Леся Курбаса, проспекті Перемоги, біля станцій метро "Шулявська", "Нивки", "Житомирська", "Академмістечко".

У Києві утворились численні пробкиФото: пробки на правому березі столиці (скріншот Google Maps)

Крім того, зафіксовані пробки на вулиці Семена Скляренка, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Дегтярівська, біля станції метро "Лук'янівська", вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Набережно-Хрещатицька, Повітрофлотському проспекті.

Ускладнений рух транспорту на Північному мосту, мосту Патона, Дарницькому та Південному мостах.

Пробки на лівому березі столиці

Пробки утворились на Броварському шосе, біля станції метро "Лівобережна", проспекті Соборності, Дніпровській набережній, Дарницькому шосе та проспекті Миколи Бажана.

У Києві утворились численні пробкиФото: пробки на лівому березі столиці (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, погода в Україні сьогодні вдень погіршиться, очікується похолодання у північних областях до +10.

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