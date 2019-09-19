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У Києві утворились численні пробки

Новини » Суспільство    19.09.2019 - 08:31
У Києві утворились численні пробки
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Ускладнений рух транспорту на правому та лівому берегах

У четвер, 19 вересня, у Києві утворились численні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Пробки на правому березі столиці

Ускладнений рух транспорту на проспекті Правди, вулиці Семена Скляренка, проспекті Степана Бандери, вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Набережно-Хрещатицька, вулиці Юрія Іллєнка, біля метро "Контрактова площа". Також пробки утворились на проспекті Перемоги та біля станцій метро "Академмістечко", "Житомирська", "Святошин", "Нивки", "Берестейська", "Шулявська", "Політичній інститут".

У Києві утворились численні пробкиФото: пробки на правому березі столиці (скріншот Google Maps)

Зафіксовані також пробки на проспекті Леся Курбаса, проспекті Космонавта Комарова, проспекті Валерія Лобановського, Повітрофлотському проспекті, Наддніпрянському шосе, Голосіївському проспекті, біля станцій метро "Іподром", "Голосіївська". Крім того, значні пробки на Великій Окружній дорозі.

Зазначимо, що ускладнений рух транспорту на Північному та Південному мостах, Дарницькому мосту та мосту Патона.

Пробки на лівому березі столиці

Пробки утворились на проспекті Миколи Бажана, біля станцій метро "Осокорки", "Славутич", "Бориспільська". Також ускладнений рух транспорту зі сторони моста на Дарницькому шосе, Броварському проспекті, проспекті Соборності, Дніпровській набережній. Пробки зафіксовані біля станцій метро "Лівобережна".

У Києві утворились численні пробкиФото: пробки на лівому березі столиці (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, у Києві в середу, 18 вересня, перекрили міст Метро через загрозу вибуху. Рух на мосту було повністю перекрито в обох напрямках. Підірвати міст загрожує 42-річний виходець з Криму Олексій Белько. Його затримали.

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