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У Києві утворились численні пробки

Новини » Суспільство    17.09.2019 - 08:30
У Києві утворились численні пробки
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Пробки утворились на правому березі

У вівторок, 17 вересня, у столиці України, Києві, утворились численні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Пробки на правому березі столиці

Ускладнений рух транспорту на проспекті Правди, проспекті Степана Бандери, вулиці Олени Теліги, вулиці Набережно-Рибальська, проспекті Героїв Сталінграду. Крім того, пробки утворились на проспекті Перемоги, біля станцій метро "Академмістечко", "Житомирська", "Святошин", "Нивки", "Шулявська".

У Києві утворились численні пробкиФото: пробки на правому березі столиці (скріншот Google Maps)

Також пробки зафіксовані на проспекті Леся Курбаса, Великій Окружній дорозі, Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, Наддніпрянському шосе.

Ускладнений рух транспорту на мосту Патона та Дарницькому мосту.

Пробки на лівому березі столиці

Пробки утворились на проспекті Соборності, поряд станції метро "Лівобережна", Дарницькому шосе, проспекті Миколи Бажана, також поряд станцій метро "Осокорки", "Славутич", "Позняки".

У Києві утворились численні пробкиФото: пробки на лівому березі столиці (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, до Києва з боку Борисполя із 19 вересня щоранку з 7:00 до 10:00 обмежуватимуть в’їзд вантажного транспорту.

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Новини України Київпробки
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