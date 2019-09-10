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У Києві утворилися численні затори

Новини » Транспорт    10.09.2019 - 09:25
У Києві утворилися численні затори
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух транспорту ускладнений на обох берегах Києва

У вівторок, 10 вересня, на дорогах Києва утворилися численні пробки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google.

Так, утруднення руху автомобілів спостерігається як на правому, так і на лівому березі столиці.

зокрема, затори утворилися на проспекті Академіка Глушкова, вулиці Симиренка, проспекті Леся Курбаса, Космонавта Комарова, проспекті Перемоги, вулиці Академіка Булаховського, Щусєва, Стеценко, Автозаводській, проспекті Правди, Мінському проспекті, вулиці Богатирська, проспекті Степана Бандери, вулиці Набережно-Хрещатицькій, Кирилівської, Михайла Грушевського, Алли Тарасової, Івана Мазепи, бульварі Лесі Українки, вулиці Кіквідзе, Надднепроском шосе

Також корки спостерігається на мосту Патона, Північному мосту, Південному мосту і Дарницькому мосту.

На лівому березі пробки утворилися на вулиці Здолбунівська, проспекті Миколи Бажана, Дарницькому шосе, Русанівській набережній, вулиці Березняківській, проспекті Юрія Гагаріна, Харківському шосе, Броварському проспекті Генерала Жмаченка, Новоросійської площі, вулиці Братиславській, Электротехничной.

У Києві утворилися численні затори

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух автотранспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня по 10 листопада.

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