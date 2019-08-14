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У Києві утворились численні пробки

Новини » Суспільство    14.08.2019 - 09:17
У Києві утворились численні пробки
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На правому березі столиці ускладнений рух транспорту на проспекті Степана Бандери, біля станцій метро "Дорогожичі", "Лук'янівкська", "Шулявська"

У Києві утворились численні пробки на дорогах у середу, 14 серпня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі столиці ускладнений рух транспорту на проспекті Степана Бандери, біля станцій метро "Дорогожичі", "Лук'янівкська", "Шулявська", "Берестейська", "Нивки", "Святошин", на проспекті Пермоги. Також пробки утворились на Кільцевій дорозі, проспекті Леся Курбаса, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті.

У Києві утворились численні пробкиФото: пробки у Києві (скріншот Google Maps)

Пробки зафіксовані на Наддніпрянському шосе та чотирьох київських мостах, а саме на Північному та Південному мостах, мосту Патона та Дарницькому мосту. На лівому березі ускладнений рух транспорту на Харківському шосе та станціях метро "Осокорки" та "Лівобережна".

Нагадаємо, у Київській області в ніч з 13 на 14 серпня перекривали трасу Київ-Одеса через будівництво пішохідного переходу.

Раніше повідомлялося, що в Києві до 31 серпня частково обмежать рух на естакади Південного мосту. Ремонтні роботи проводитимуться з 22:00 годин 2 серпня до 31 серпня на естакаді в напрямку лівого берега (орієнтовно 400 метрів після Видубичів).

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