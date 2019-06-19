У Києві утворились численні пробки

Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Пробки в Києві утворились також на трьох мостах

У Києві 19 червня утворились численні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі столиці пробки зафіксовані на проспекті Степана Бандери, вулиці Богатирська, вулиці Семена Скляренка, на вулиці Набережно-Рибальська перекритий рух транспорту. Також пробки утворились на вулиці Набережно-Хрещатицька, Набережному шосе, Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Вадима Гетьмана. Зокрема, пробки утворились в районі станцій метро "Шулявська","Берестейська", "Нивки" та на проспекті Перемоги. Ускладнений рух транспорту на проспекті Академіка Палладіна та в районі станції метро "Академмістечко".

Фото: пробки у Києві (скріншот Google Maps)

На лівому березі Києва пробки зафіксовані на Броварському проспекті, проспекті Соборності, проспекті Миколи Бажана та Дарницькому шосе. Зокрема, ускладнений рух транспорту в районі станцій метро "Осокорки", "Позняки", "Славутич", "Бориспільська", "Дарниця", "Лівобережна" та "Чернігівська".

За даними Google Maps, пробки утворились на трьох київських мостах: Північному, Дарницькому та Південному.

Нагадаємо, з 1 квітня в Києві вступило в силу рішення Київської міської ради щодо ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год в період з 1 квітня до 1 листопада.