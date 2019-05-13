У Києві утворилися численні затори

У Києві вранці 13 травня утворилися затори на основних магістралях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Станом на 09:15 у заторах стоїть транспорт на Великій окружній в районі станції метро "Академмістечко" і з'їздів на дорогу на Вишневе. Також спостерігаються затори на в'їздах до Києва по проспекту Перемоги до станції метро "Політехнічний інститут", по проспекту Леся Курбаса, по Голосіївському проспекту до станції метро "Голосіївська". Крім того, традиційно для цього часу доби в пробках зупинився центр Києва, Поділ і мала кільцева.

На лівобережній частині рух ускладнено на проспекті Ватутіна, Броварському проспекті, проспекті Соборності і на мосту Патона, а також на Дарницькому шосе і проспекту Бажана у напрямку правобережної частини.

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, минулого тижня у Києві на Кільцевій дорозі в результаті зіткнення автомобіля "ВАЗ" і припаркованого вантажівки "МАН" загинули водій і пасажир легковика. Пізніше виявилося, що в аварії загинули військовослужбовці.