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У Києві утворились численні пробки

Новини » Суспільство    26.04.2019 - 09:51
У Києві утворились численні пробки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пробки на мостах Південному, Дарницькому та Патона

У Києві зранку 26 квітня утворились численні затори, зокрема на пропектах Перемоги та Голосіївському та на вулицях Вадима Гатьмана та Борщагівська. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі пробки утворились на вулиці Олени Теліги, вулиці Жилянській, проспекті Валерія Лобановського, Повітрофлотському проспекті, Голосіївському проспекті, бульварі Дружби Народів, бульварі Тараса Шевченка, вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Набережно-Хрещатицька, проспекті Правди, вулиці Набережно-Рибальській.

 
Фото: пробки в Києві (скріншот)

Зокрема, пробки на мостах Південному, Дарницькому та Патона. Також біля станцій метро "Берестейська", "Шулявська", "Виставковий центр".  На лівому березі пробок немає.

Нагадаємо, з 1 квітня в Києві вступило в силу рішення Київської міської ради щодо ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год в період з 1 квітня до 1 листопада.

Раніше повідомлялося, що Кабмін схвалив впровадження фотофіксації порушень на дорогах.

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