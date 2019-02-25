У Києві утворилися численні затори

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися переважно на правому березі Києва

У Києві увечері 25 лютого, станом на 18:45, утворилися багаточисленні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі пробки зафіксовані на вулицях Набережне шосе, Набережно-Рибальській, Хрещатик, Богдана Хмельницького, бульварі Тараса Шевченка, вулицях Велика Васильківська, Саксаганського, бульварі Лесі Українки, бульварі Дружби Народів.

Крім того, затори спостерігаються на Повітрофлотському проспекті, вулиці Глибочинській, вулиці Вадима Гетьмана, Чоколівському бульварі, проспекті Валерія Лобановського, частково на проспекті Перемоги, вулиці Академіка Палладіна, вулиці Юрія Іллєнка.

Також затори спостерігаються в районі станцій метро "Університет", "Дружби народів", "Либідська", "Лук'янівська", "Дорогожичі", "Житомирська", "Нивки", "Шулявська", "Берестейська", "Академмістечко", "Площа Льва Толстого", "Голосіївська", "Печерська".

Крім того, рух ускладнено на мосту Метро та Південному мосту.

Водночас на лівому березі затори спостерігаються на вулицях Урлівська, Здолбунівська, Харківська шосе, Дарницька шосе.

Фото: пробки в Києві (скріншот)

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 25 лютого, у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Зоря" (Луганськ), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.