У Києві утворилися численні затори на дорогах

Рух ускладнено у центральній частині Києва

В Киеве вечером, 22 февраля, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу столицы пробки зафиксированы в районе метро "Театральная", "Золотые Ворота", "Крещатик", "Майдан Независимости", "Дворец Спорта", "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская". В частности, пробки есть на бульваре Тараса Шевченко, улице Крещатик, Архитектора Городецкого, Большой Житомирской, Владимирском спуске, улице Бульварно-Кудрявской, Саксаганского, Жилянской, Льва Толстого, Лаврской.

Пробки наблюдаются на Набережном шоссе, улице Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской, улице Электриков, проспекте Степана Бандеры, проспекте Героев Сталинграда. Пробки есть на Северном мосту, мосту Метро, на бульваре Дружбы Народов.

Кроме того, пробки наблюдаются на Воздухофлотском проспекте, улице Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Чоколовском бульваре, частично на проспекте Победы, улице Академика Палладина, Окружной Дороге.

В то же время на левом берегу пробки наблюдаются на проспекте Юрий Гагарина, Николая Бажана.

Фото (google.com.ua/maps/)

Напомним, в Киеве 24 февраля с 00:00 до 05:00 в связи с первоочередными ремонтными работами на мосту им. Патона будет закрыто движение транспорта в двух направлениях.

Кроме того, в Киеве введен в действие режим одностороннего движения на Парковой дороге в сторону Европейской площади в утренние часы рабочих дней с 31 января 2019 года продлили на 1 час - до 11:00.