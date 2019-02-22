У Києві утворилися численні затори на дорогах

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух ускладнено у центральній частині Києва

У Києві ввечері, 22 лютого, утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі столиці зафіксовані пробки в районі метро "Театральна", "Золоті Ворота", "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Палац Спорту", "Площа Льва Толстого", "Олімпійська". Зокрема, затори є на бульварі Тараса Шевченка, вулиці Хрещатик, Архітектора Городецького, Великій Житомирській, Володимирському узвозі, вулиці Бульварно-Кудрявській, Саксаганського, Жилянській, Льва Толстого, Лаврській.

Затори спостерігаються на Набережному шосе, вулиці Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Рибальській, вулиці Електриків, проспекті Степана Бандери, проспекті Героїв Сталінграда. Пробки є на Північному мосту, мосту Метро, на бульварі Дружби Народів.

Крім того, затори спостерігаються на Повітрофлотському проспекті, вулиці Вадима Гетьмана, Олени Теліги, Чоколівському бульварі, частково на проспекті Перемоги, вулиці Академіка Палладіна, Окружній Дорозі.

У той же час на лівому березі затори спостерігаються на проспекті Юрія Гагаріна, Миколи Бажана.

Фото (google.com.ua/maps/)

Нагадаємо, в Києві 24 лютого з 00:00 до 05:00 в зв'язку з першочерговими ремонтними роботами на мосту ім. Патона буде закрито рух транспорту в двох напрямках.

Крім того, у Києві введено в дію режим одностороннього руху на Парковій дорозі в бік Європейської площі в ранкові години робочих днів з 31 січня 2019 року продовжено на 1 годину - до 11:00.