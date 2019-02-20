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У Києві утворилися численні затори

Новини » Суспільство    20.02.2019 - 19:22
У Києві утворилися численні затори
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори переважно спостерігаються на правому березі Києва

У Києві ввечері, 20 лютого, станом на 19:20, утворилися багаточисельні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі пробки зафіксовані на вулицях Хрещатик, Богдана Хмельницького, бульварі Тараса Шевченка, вулицях Михайлівська, Велика Васильківська, вулиці Льва Толстого, Набережному шосе, вулиці В'ячеслава Чорновола. 

Крім того, затори спостерігаються на Повітрофлотському проспекті, бульварі Дружби народів, Чоколівському бульварі, вулиці Вадима Гетьмана, проспекті Академіка Палладіна.

Також затори спостерігаються в районі станцій метро "Університет", "Дружби народів", "Лук'янівська", "Житомирська", "Академмістечко", "Шулявська", "Площа Льва Толстого".

Крім того, рух ускладнено на мосту Метро, Північному мосту. 

Водночас на лівому березі затори спостерігаються на проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Євгена Сверестюка та частково на Харківському шосе, вулиці Будівельника.

Фото: пробки (скріншот) 

РБК-Україна писало, що в Києві 19 лютого провалилася дорога на вулиці Народного ополчення в напрямку Севастопольської площі через аварію на водогоні. Вчора рух в районі провалу дороги був ускладнений.

Нагадаємо, у Києві 21 лютого з 21:00 до 22:00 кілька станцій метро змінять графік роботи у зв'язку з проведенням футбольного матчу. 

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