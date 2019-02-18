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У Києві утворилися численні затори

Новини » Суспільство    18.02.2019 - 18:56
У Києві утворилися численні затори
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух ускладнено переважно на правому березі Києва

У Києві ввечері, 18 лютого, станом на 18:55, утворилися багаточисельні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі пробки зафіксовані на вулицях Хрещатик, Велика Житомирська, Володимирська, Інститутська, Шовковична, бульварі Тараса Шевченка, Володимирському спуску, вулиці Саксаганського, вулиці Бульварно-Кудравській, вулиці Січових Стрільців, В'ячеслава Чорновола, Червоноармійська, бульварі Дружби народів. 

Крім того, затори спостерігаються на Повітрофлотському проспекті, вулицях Олени Теліги, Данила Щербаківського, проспекті Леся Курбаса, проспекті Академіка Палладіна. 

Також затори спостерігаються в районі станцій метро "Шулявська", "Житомиська", "Академмістечко", "Нивки", "Берестейська", "Лук'янівська", "Площа Льва Толстого", "Видубичі", "Васильківська", "Дружби народів". 

Крім того, рух ускладнено на мосту Метро та Північному мосту.

Водночас на лівому березі затори спостерігаються на проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Раїси Окіпної, вулиці Євгенія Сверастюка.

Фото: пробки в Києві (скріншот)

РБК-Україна писало, що у Києві протягом 18-20 лютого частково обмежать рух на Південному мосту. 

Крім того, у зв’язку із першочерговим ремонтом на мосту ім. Є. О. Патона буде частково обмежено рух транспорту. Обмеження діятимуть із 12 до 24 лютого у напрямку із Русанівської набережної на Дніпровську набережну.

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