У Києві утворилися численні затори

Ускладнення руху спостерігаються в центральній частині міста

В Киеве 12 февраля, по состоянию на 11:40, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу пробки зафиксированы на улицах Богдана Хмельницкого, Большая Житомирская, Вячеслава Черновола, Кудрявский спуск, улицах Набережко-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской, Набережном шоссе, бульваре Леси Украинки.

Кроме того, пробки наблюдаются на улицах Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Народного ополчения, частично на Воздухофлотском проспекте, а также на Большой Окружной дороге.

Также пробки наблюдаются в районе станций метро "Шулявская", "Университет", "Лукьяновская", "Площадь Льва Толстого".

Кроме того, движение затруднено на мосту Метро, Северном мосту, мосту Патона, а также на подъезде до Южного моста в районе станций метро "Славутич" и "Осокорки".

В то же время на левом берегу пробки наблюдаются на Броварском проспекте, улицах Краковская и Митрополита Андрея Шептицкого.

Кроме того, по данным Google Maps, в Киеве, по состоянию на 11:30 зафиксировано более 20 дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

Напомним, ранее в КГГА водителей закли во вторник 12 февраля не выезжать на личных автомобилях, поскольку в Киеве ожидаются значительные осадки.

Синоптики прогнозировали обильные осадки в виде мокрого снега и прирост снежного покрова до 10 см, однако с самого утра идет дождь.