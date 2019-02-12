У Києві утворилися численні затори

Ускладнення руху спостерігаються в центральній частині міста
В Киеве 12 февраля, по состоянию на 11:40, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.
На правом берегу пробки зафиксированы на улицах Богдана Хмельницкого, Большая Житомирская, Вячеслава Черновола, Кудрявский спуск, улицах Набережко-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской, Набережном шоссе, бульваре Леси Украинки.
Кроме того, пробки наблюдаются на улицах Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Народного ополчения, частично на Воздухофлотском проспекте, а также на Большой Окружной дороге.
Также пробки наблюдаются в районе станций метро "Шулявская", "Университет", "Лукьяновская", "Площадь Льва Толстого".
Кроме того, движение затруднено на мосту Метро, Северном мосту, мосту Патона, а также на подъезде до Южного моста в районе станций метро "Славутич" и "Осокорки".
В то же время на левом берегу пробки наблюдаются на Броварском проспекте, улицах Краковская и Митрополита Андрея Шептицкого.
Кроме того, по данным Google Maps, в Киеве, по состоянию на 11:30 зафиксировано более 20 дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
Фото: пробки в Киеве (скриншот)
Напомним, ранее в КГГА водителей закли во вторник 12 февраля не выезжать на личных автомобилях, поскольку в Киеве ожидаются значительные осадки.
Синоптики прогнозировали обильные осадки в виде мокрого снега и прирост снежного покрова до 10 см, однако с самого утра идет дождь.