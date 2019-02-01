У Києві утворилися численні затори

Затори утворилися переважно на правому березі Києва

В Киеве сегодня вечером, 1 февраля 2019 года, образовались многочисленные пробки на дорогах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу пробки зафиксированы на Набережном шоссе, Надднепрянском шоссе, на мосту Метро. Пробки есть на Саперно-Слободкой улице, бульваре Дружбы Народов, бульваре Леси Украинки, на улице Лаврской, Старонаводницкой, Антоновича, Николая Гринченко, Сечевых Стрельцов, Вячеслава Черновола, Глыбочинской, Воздухофлотском проспекте, улице Юрия Ильенко, Кудряшова, Соломенской, проспекте Лобановского, улице Максима Кривоноса.

Пробки образовались в районе метро "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Палац Спорта", "Театральная", "Университет", "Золотые Ворота", "Дружбы Народов,"Выдубычи", "Лукьяновка".

Также пробки зафиксированы на Чоколовском бульваре, улице Вадима Гетьмана, бульваре Вацлава Гавела, улице Гарматной, улице Николая Василенко, Николая Заболотного, проспекте Победы и проспекте Науки, Кольцевой и Большой окружной дороге. Пробки есть в районе метро "Академгородок", "Житомирская", "Теремки", Нивки, Святошин.

На левом берегу движение усложнено на Дарницком шоссе, улице Гната Хоткевича, улице Раисы Окипной, проспекте Петра Григоренко, Михаила Драгоманова, Княжем затоне.

Фото (google.com.ua)

Напомним, в связи с ремонтом покрытия на Северном мосту через Днепр сегодня, 1 февраля 2019 года, будет частично ограничено движение транспорта.