У Києві утворилися численні затори

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися переважно на правому березі Києва

У Києві сьогодні ввечері, 1 лютого 2019 року, утворилися численні затори на дорогах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі пробки зафіксовані на Набережному шосе, Наддніпрянському шосе, на мосту Метро. Пробки є на Саперно-Слобідкій вулиці, бульварі Дружби Народів, бульварі Лесі Українки, на вулиці Лаврській, Старонаводницькій, Антоновича, Миколи Грінченка, Січових Стрільців, В'ячеслава Чорновола, Глибочинській, Повітрофлотському проспекті, вулиці Юрія Іллєнка, Кудряшова, Солом'янській, проспекті Лобановського, вулиці Максима Кривоноса.

Затори утворилися в районі метро "Площа Льва Толстого", "Олімпійська", "Палац Спорту", "Театральна", "Університет", "Золоті Ворота", "Дружби Народів","Видубичі", "Лук'янівка".

Також зафіксовані пробки на Чоколівському бульварі, вулиці Вадима Гетьмана, бульварі Вацлава Гавела, вулиці Гарматній, вулиці Миколи Василенка, Миколи Заболотного, проспекті Перемоги та проспекті Науки, Кільцевій та Великій окружній дорозі. Пробки є в районі метро "Академмістечко", "Житомирська", "Теремки", Нивки, Святошин.

На лівому березі ускладнено рух на Дарницькому шосе, вулиці Гната Хоткевича, вулиці Раїси Окіпної, проспекті Петра Григоренка, Михайла Драгоманова, Княжому затоні.

Фото (google.com.ua)

Нагадаємо, у зв'язку з ремонтом покриття на Північному мосту через Дніпро сьогодні, 1 лютого 2019 року, буде частково обмежено рух транспорту.