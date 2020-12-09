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У Києві загострилася захворюваність на грип та ГРВІ

Автор: Юлія Струк

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці загострилися сезонні захворювання, зокрема грип та ГРВІ. Зареєстрували вже понад 12 тис. 800 випадків захворювань.

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Про це він розповів у ході онлайн-брифінгу.

"Хочу нагадати, що крім коронавірусу загострилися і сезонні захворювання, зокрема грип та ГРВІ. На сьогодні в столиці зареєстрували вже понад 12 тис. 800 випадків захворювання на ГРВІ та грип", - заявив мер Києва.

За словами градоначальника, кількість хворих збільшується.

"Хворіють як діти, це понад 5 тисяч, так і дорослі - понад 7800", - додав Кличко.

Нагадаємо, мер заявив, що в Києві збільшується кількість пацієнтів з коронавірусом, які перебувають у важкому стані. Водночас число хворих, які потребують госпіталізації також зростає.

Як писало РБК-Україна, протягом останнього тижня листопада в Україні зафіксували майже 200 тисяч випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій. Епідемічний поріг перевищено на 8,6%.

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Новини України ГрипОРВИВіталий КличкоКиїв