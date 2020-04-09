ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві та області на вихідних прогнозують сильні заморозки

Новини » Надзвичайні події     09.04.2020 - 16:45
У Києві та області на вихідних прогнозують сильні заморозки
Ілюстративне фото (pixabay

Температура у столиці опуститься до -2 морозу, у області - до -5 морозу

Погода у Києві та Київській області 11 та 12 квітня вночі очікується з заморозками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, у суботу, 11 квітня, у Києві очікується від 0 до -2 морозу вночі (жовтий рівень небезпечності). У неділю 12 квітня прогнозують сильні заморозки - температура повітря впаде до -2 морозу (помаранчевий рівень небезпечності).

"По області вночі 11 квітня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-5° (І рівень небезпечності - жовтий), вночі 12 квітня очікуються сильні заморозки 0-5°(ІI рівень небезпечності - помаранчевий)", - повідомили у ДСНС.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні сильно зіпсується вже з 10 квітня. Разом з атмосферним фронтом, який торкнеться західних і північних областей України, в країну прийде сильне похолодання до мінусових значень, в деяких областях очікується дощ з мокрим снігом, місцями навіть грози зі снігом і дощем.

Також РБК-Україна писало, що початок 2020 року в Києві виявився найтеплішим за історію спостережень. Середня температура повітря у Києві за січень-березень 2020 року становила 3,3 градусів тепла - на 6,4 градуси вище норми.

За місяць у Києві оновлено максимальну кількість температурних рекордів Укргідрометцентр дав прогноз на квітень
Новини України ПогодаГідрометцентрзаморозки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся