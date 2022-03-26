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У Києві та області знову запроваджується посилена комендантська година

Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві та області знову вводять посилену комендантську годину. Він діятиме з 20:00 26 березня до 7:00 28 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера столиці Віталія Кличка в Telegram.

"Комендантська година в Києві та області, за рішенням військового командування, знову буде посилена. І триватиме з 20:00 сьогоднішнього вечора до 7:00 ранку понеділка - 28 березня", - написав він.

Разом з тим Кличко підкреслив, що по місту під час комендантської години може пересуватися тільки транспорт по спецпропусках.

"Кияни можуть вийти на вулицю тільки, щоб пройти до укриття за сигналом тривоги. Громадський транспорт, магазини, аптеки, заправки не працюватимуть", - повідомив міський голова.

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