У Києві та області скасували посилену комендантську годину, яка мала діяти з 20:00 26 березня до 7:00 28 березня. Таким чином, завтра жителі столиці зможуть виходити з дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка в Telegram .

"Комендантська година в Києві та області, завтра вдень вводитися не буде. І час комендантської години залишиться у звичайному режимі - з 20:00 до 7:00", - написав він.

При цьому Кличко додав, що вдень у неділю по столиці і в області пересуватися буде можна.