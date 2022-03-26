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У Києві та області скасували посилену комендантську годину

Фото: Віталій Кличко (facebook.com/Vitaliy Klychko)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві та області скасували посилену комендантську годину, яка мала діяти з 20:00 26 березня до 7:00 28 березня. Таким чином, завтра жителі столиці зможуть виходити з дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"Комендантська година в Києві та області, завтра вдень вводитися не буде. І час комендантської години залишиться у звичайному режимі - з 20:00 до 7:00", - написав він.

При цьому Кличко додав, що вдень у неділю по столиці і в області пересуватися буде можна.

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