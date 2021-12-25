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У Києві та області оголошено штормове попередження

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Київ, Субота 25 грудня 2021 08:49
У Києві та області оголошено штормове попередження Фото: у Києві та області оголошено штормове попередження (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 25 грудня у Києві та області синоптики оголосили штормове попередження. Негода триватиме протягом дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"У найближчу годину зі збереженням до кінця дня 25 грудня пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою рятувальники закликають громадян: триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.

Зазначимо, що в Україні синоптики також попереджають про хуртовини та сніголавинну небезпеку. Негода очікується у західних регіонах.

Нагадаємо, сьогодні, 25 грудня майже всю територію України охопить мокрий сніг з дощем. Температура повітря вдень коливатиметься від 0 до +3 градусів.

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